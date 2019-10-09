PKK'nın kış üslenmesine darbe: 109 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içinde yürütülen iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kış üslenmesine yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin sayısı 600'ün altına düştü.
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri de tek tek etkisiz hale getirildi.
Örgütten kaçışlar ve teslim olmalar da son yılların en üst seviyesine ulaştı.
Operasyonlarla örgütün mağara, sığınak ve barınakları tek tek imha edilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve erzak da ele geçirildi.
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