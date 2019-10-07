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Trump'tan "Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk" paylaşımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
TRUMP'TAN KÜRTLERLE DEĞİL PKK İLE İŞ TUTTUK PAYLAŞIMI

ABD Başkanı , Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın " döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi 'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi hesabından paylaştı. Trump, Doran'ın AA'nın 2018'deki bir panelde çektiği videoya yer verdiği paylaşımını da retweet etti.

ABD Başkanı , eski Başkan Barack döneminde ABD'nin 'deki Kürtlerle değil, ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi 'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

AA

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Kehribar Kehribar

Pkk'yı çıkaran zaten abd sensin

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır4
cevapla 07.10.2019 20:56
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