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Emine Bulut cinayeti davası başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
EMİNE BULUT CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI

'de 18 Ağustos'ta eski eşi 'u 10 yaşındaki kızının gözlerinin önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

1. Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul 'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Emine Bulut cinayeti davası başladı | Video EMİNE BULUT CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI | VİDEO

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmayı takip etmek için çeşitli kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor. Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

NELER YAŞANDI?

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

PROTESTOLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Vatandaşlar Emine Bulut cinayetini böyle anlattı!!! | Video izle VATANDAŞLAR EMİNE BULUT CİNAYETİNİ BÖYLE ANLATTI!!! | VİDEO İZLE

5 GÜN SONRA İDDİANAME

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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