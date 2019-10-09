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YPG'li teröristleri korku sardı! Beton bloklarla tünel inşa ediyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI!

Son dakika haberi... Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde /'li teröristlerin, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü /'ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştiriyor.

YPG'li teröristleri korku sardı! Beton bloklarla tünel inşa ediyorlar | Video izle YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI! BETON BLOKLARLA TÜNEL İNŞA EDİYORLAR | VİDEO İZLE

TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.

Teröristlerin beton blokları, hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den görüntülendi.

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