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ABD'li Senatör Graham'ın "YPG/PKK" çelişkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM'IN YPG/PKK ÇELİŞKİSİ

Başkanı 'ın kararını sert dille eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 2015'teki bir Kongre oturumunda /'nin ile yakın ilişkisine dikkati çekmiş ve 'nin tepki göstermekte haklı olduğunu belirtmişti. Söz konusu oturumda Graham, "Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız" demişti.

Başkanı 'ın kararını sert dille eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 2015'teki bir Kongre oturumunda /'nin ile yakın ilişkilerine dikkati çekmiş ve 'nin tepki göstermekte haklı olduğunu ifade etmişti.

Graham, Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı operasyona destek vermeyeceği ve bu bölgeden askerlerini çekme kararına en sert tepki gösteren isimlerden biri oldu ve bu kararın "akıllıca olmadığını" savundu.

YPG/PKK'lı teröristleri "ABD'nin 'ı yenmesine yardım eden Kürt kuvvetler" olarak nitelendiren Graham, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi durumunda "yaptırım" uygulamakla tehdit etti.

Ancak, Graham 2015'te ABD Kongresi'nde yapılan bir oturumda dönemin Savunma Bakanı Ashton Carter ile girdiği diyalogda, Türkiye'nin YPG/PKK konusunda haklılığını savunması ile hafızalara kazınmıştı.

ABD'nin elindeki raporlarda PYD/YPG'nin, PKK ile bağlantılı olduğunun belirtildiğine işaret eden Graham, Carter'a "Peki Türk hükümetinin gözünde PKK bir terör örgütü değil mi?" sorusunu yöneltmişti.

"TÜRKLERİN BİZE KIZGIN OLMASI ŞAŞIRTICI MI?

Carter'ın, "PKK sadece Türk hükümetinin değil, ABD hükümetinin gözünde de terör örgütü." yanıtı üzerine Graham, "Peki Suriye'de PKK ile bu kadar yakın ilişkide olan YPG'yi silahlandırdığımız için Türklerin bize kızgın olması şaşırtıcı mı?" ifadesini kullanmıştı.

Graham, Carter'ın Türkiye ile kapsamlı görüşmeler yaptığını söylemesi üzerine şöyle konuşmuştu:

"Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız. Türkiye daha fazlasını yapabilir ama dürüstçe söylemek gerekirse bence bu konsept tamamen tuhaf."

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09pğ&#252;ğpo 09pğüğpo

graham bir rus askeri subayı köpeğidir esas görevi odur ama abdde bulunmasının sebebi senatörlük kılıfı altında rusyaya istihbarat teknolojik bilgiler sağşamak amaç öyledir

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 22:24
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