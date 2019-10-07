ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık yardım!
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti. Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.
YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı TIR'larda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.
Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce TIR dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.
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Abd vb. Ülkelerin planları olduğu ortada ancak Türkiye balıklama atlıyor Allah (c.c) sonumuzu hayır etsin. inşaAllah Rabbim Türk milletine ve askerline yardım ederde Köküne kadar kurur bu gavur tohumlarıcevapla 08.10.2019 09:24
Yahudi ve emperyallerin kopeklerini burada yasatmayacagiz..cevapla 08.10.2019 07:21
hic farkrtmez, yahudi ve kopekleri sinirlardan temizlenecek..cevapla 08.10.2019 01:42
İrana vurmak için kuşatıyorlar arabistan, irak, suriye israil den saldıracaklarcevapla 07.10.2019 23:14
Bir oyunun içine sürükleniyoruz Allah sonumuzu hayır etsin. Daha toparlanamamisken tekrar savaş Allah ıslah etsin Amerika adeta dalga geçiyor milleti birbirine kirdiriyorcevapla 07.10.2019 23:12
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