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ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık yardım!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
ABD'DEN YPG/PKK İŞGAL SAHASINA 80 TIR'LIK YARDIM!

, 'de terör örgütü / işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti. 'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

/'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı TIR'larda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada 'nin 'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce TIR dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

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Ziyaret&#231;i123 Ziyaretçi123

Abd vb. Ülkelerin planları olduğu ortada ancak Türkiye balıklama atlıyor Allah (c.c) sonumuzu hayır etsin. inşaAllah Rabbim Türk milletine ve askerline yardım ederde Köküne kadar kurur bu gavur tohumları

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:24
orhan tamer orhan tamer

Yahudi ve emperyallerin kopeklerini burada yasatmayacagiz..

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hayır0
cevapla 08.10.2019 07:21
orhan tamer orhan tamer

hic farkrtmez, yahudi ve kopekleri sinirlardan temizlenecek..

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 01:42
KISA YORUM KISA YORUM

İrana vurmak için kuşatıyorlar arabistan, irak, suriye israil den saldıracaklar

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cevapla 07.10.2019 23:14
Oyun Oyun

Bir oyunun içine sürükleniyoruz Allah sonumuzu hayır etsin. Daha toparlanamamisken tekrar savaş Allah ıslah etsin Amerika adeta dalga geçiyor milleti birbirine kirdiriyor

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hayır0
cevapla 07.10.2019 23:12
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