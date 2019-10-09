Dışişleri Bakanlığı'nda brifing mesaisi
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran büyükelçilerine Dışişleri Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası, diplomatik alanda harekâtın anlatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığında çalışmalar yoğunlaştı.
Harekât öncesi ve sonras��, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bakanlığa gelen büyükelçilere harekata ilişkin brifing verdi.
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