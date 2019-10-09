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Dışişleri Bakanlığı'nda brifing mesaisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA BRİFİNG MESAİSİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, , , , Amerika, , ve büyükelçilerine 'nda Harekatı’na ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı Harekâtı sonrası, diplomatik alanda harekâtın anlatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığında çalışmalar yoğunlaştı.

Harekât öncesi ve sonras��, , , , Amerika, , ve Büyükelçileri 'na çağırılarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bakanlığa gelen büyükelçilere harekata ilişkin brifing verdi.
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