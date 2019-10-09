Mesut Hakkın Caşın: Türk askeri oraya işgal için değil barış için gidiyor |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör unsurlarını temizlemek için Barış Pınarı Harekatı başlattı. Harekatı A Haber canlı yayınında yorumlayan Akademisyen Mesut Hakkı Caşın, Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" atıfta bulunarak "Bu sefer gece değil gündüz geldik" dedi. Caşın, "Başlatılan bu operasyonla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur." ifadelerini kullandı.