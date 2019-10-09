Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatı'nda 30 km derinliğe girdi

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü dev operasyon başladı. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra en büyük harekat olarak nitelendirilen ve 'Barış Pınarı Harekatı' adı verilen operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki teröristler temizlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla harekatı dünyaya ilan etti. Erdoğan'ın tweetinden dakikalar önce Türk savaş uçakları Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'daki terör hedeflerini vurdu. Bugün saat 16.10'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından operasyonun başladığını ilan etti.





TERÖRİSTLER LASTİK YAKIYOR

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Saat 16.00 : Türk savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hava saldırısı, televizyonların canlı yayınında izlendi.



Saat 16.00: Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Edindiği bilgiye göre, uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldı. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.

Saat 16.10 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından operasyonun başladığını ilan etti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."



Saat 16.20 : Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.





Saat 16.30 : ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak operasyonla ilgili bilgilendirildi.

Saat 16.30: Reuters, terör örgütü YPG'ye ait mühimmat depoları ve mevzilerinin vurulduğunu belirtiyor.



Saat 16.35 : Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatı ismini kullanan terör örgütü YPG, ABD ve koalisyondan Türk savaş uçaklarının bombardımanını durdurmak için Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Saat 16.45 : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.



Saat 16.45 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" mesajını paylaştı.



Saat 16.50 : Görgü tanıkları, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'dan patlama sesleri duyulduğunu ve dumanların yükseldiğini söylüyor..

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Saat 17.10 : Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda #BarışPınarıHarekatı'na başladı."



Saat 17.15 : Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi. Çok sayıda askeri birliğin bölgeye gönderildiği belirtiliyor.

Saat 17.30 : YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı iki havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Rasulayn'ın karşısındaki ilçede ölen veya yaralanan olmadı. Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de ise sokaklarda mehter marşları duyuluyor.

Saat 17.35 : Rasulayn ve Tel Abyad'daki hava saldırılarında 25 kilometre kadar içeri girildi. Terör örgütünün mühimmatı imha edildi.



Saat 17.40 : Tel Abyad'ın karşısında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Saat 17.45 : Suriye Kamışlı'dan teröristler tarafından ateşlenen altı roket, Mardin'in Nusaybin ilçesine isabet etti. Saldırı sonrası sınır hattındaki askeri birlikler terör mevzilerini top atışına tuttu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi.

Saat 17.55 : Almanya, İngiltere ve Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Saat 18.00 : NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı."



Saat 18.00 : Şanlıurfa Valiliği, sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Yazılı açıklamada, söz konusu kararın 8 Ekim itibariyle geçerli olduğu ve hudut hattını kapsadığı belirtildi.

Saat 18.50: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. BM'de görevli diplomatların açıklamalarına göre, 15 üyeli BMGK, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya'nın talebiyle acil olarak yarın bir araya gelecek. Kapalı kapılar ardında yapılacak BMGK toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı görüşülecek.

Saat 19.10: Türk jetleri 30 km kadar derinliğe indi.



Saat 19.10: Sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti.



Saat 19.20: Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

Saat 19.30: Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı. Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Saat: 19.40: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kurmayları ile birlikte takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı görüldü. Hareket merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüldü.

Saat 19.45: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Barış Pınarı Harekatı için, "Bu harekât bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Harekâtımız uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.



Saat 20.10: Şanlıurfa'nın karşısındaki Resulayn'dan çıkışlar yapıldığı gözleniyor.





Saat 20.15: Tel Abyad'da bir saat kadar önce vurulan bir mühimmat deposu hala yanıyor.



Saat 20:26: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Tel Abyad'daki terör noktalarına yönelik atışlar devam ediyor.

Saat 20: 42 Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 20.42 itibariyle Tel Abyad'a kara harekatı başladı.



Saat 20:48 ABD Başkanı Donald Trump: ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir. Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu.



Saat 21.20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı."



Saat 22:21: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında,"Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saat 20: 42 Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 20.42 itibariyle Tel Abyad'a kara harekatı başladı.



Saat 20:48 ABD Başkanı Donald Trump: ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir. Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu.



Saat 21.20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı."



Saat 22:21: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında,"Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saat 22.26 Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.

TEL ABYAD VE RESULAYN'A 4 KOLDAN GİRİŞ - TIKLA İZLE

MSB'nin açıklaması şu şekilde: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekâtına başladı.



MÜNBİÇ'E OPERASYON

Saat 23.05 Bölgeden gelen bilgilere göre Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e kara harekatına başladı. Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında çatuışma yaşanıyor.