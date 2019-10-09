Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi sorusuna Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Şanlıurfa’da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 10 Ekim yarın Şanlıurfa okul tatil haberleri merak konusu oldu. Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği “Barış Pınarı harekatı” sonrası sınır hattında yer alan Şanlıurfa’da okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Şanlıurfa Valiliği’nden 4 ilçede okullara tatil kararı geldi.

Türkiye'nin Suriye'de operasyona başlamasıyla birlikte, 10 Ekim Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şanlıurfa'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 4 ilçede okullar tatil edildi. Öğrencilerin güvenliği ve olabilecek potansiyel tehlikeler nedeniyle okulların tatil edildiği tahmin ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte okulları tatil olan ilçeler…

ŞANLIURFA'DA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından sınır hattını 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 8 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.