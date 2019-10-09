Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Güvenli bölge oluşturmak amacıyla saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın açıklaması yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından saat 16.00 itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekata başladı.
Harekatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasında bulundu.
"HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR"
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlanan "Barış Pınarı Harekât Planı" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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