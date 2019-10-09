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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
MSB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

oluşturmak amacıyla saat 16.00'da başlayan ile ilgili basın açıklaması yapan , "Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan , oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından saat 16.00 itibarıyla , Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekata başladı.

Harekatla ilgili basın açıklamasında bulundu.

"HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlanan "Barış Pınarı Harekât Planı" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, 'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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