Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Meral Akşener'den destek mesajı geldi. Türk ordusuna destek mesajı paylaşan Akşener, Yahya Kemal'in şiirinden bir bölüm yayımladı.
Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bir açıklama yapan Meral Akşener, Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek vermişti. Akşener, "devletin ve hükümetin yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER'İN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Meral Akşener, "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm'ın" Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin." ifadelerini kullandı.
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Politik dansözler mezdeke gurubu .cevapla 09.10.2019 22:00
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