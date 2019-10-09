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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
EGM'DEN DESTEK MESAJI

Başkan 'ın oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığı açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden destek mesajı yayınladı.

Başkan , oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, harekatın adının olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, , "Harekata saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren şanlı ordumuzun yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekat ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar BARIŞ PINARI HAREKAT İLE İLGİLİ SİYASİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR
Son dakika: Fırat'ın doğusuna harekat başladı SON DAKİKA: FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT BAŞLADI
Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır BAŞKAN ERDOĞAN: BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLAMIŞTIR

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İsa İsa

Yüce ALLAH şanlı ordumuzu muzaffer eylesin vurun aslanlarım Hak için vurun zafer İSLAMIN zafer ALLAH için vuranlarındır.

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cevapla 09.10.2019 23:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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