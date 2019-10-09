Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığı açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden destek mesajı yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, harekatın adının Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı, "Harekata saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren şanlı ordumuzun yanındayız!" ifadelerini kullandı.
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Yüce ALLAH şanlı ordumuzu muzaffer eylesin vurun aslanlarım Hak için vurun zafer İSLAMIN zafer ALLAH için vuranlarındır.cevapla 09.10.2019 23:35
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