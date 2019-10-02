CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan FETÖ'den yargılanan Atilla Taş'a destek

Göreve gelir gelmez işçi kıyımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen ve seçim öncesi verdiği vaatleri unutan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de FETÖ’cü isimlere destek verdi. FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılanan Atilla Taş’ın stand up gösteri afişi İBB’nin Yenibosna Hizmet Binasının panosuna asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Seçim öncesi namus sözü verip seçimlerin ardından binlerce ekişinin ekmeğiyle oynamasıyla tepkilerin odağı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de FETÖ'cü isimlere destek verdi.

ATİLLA TAŞ'A CHP'Lİ İBB DESTEĞİ



FETÖ'nün medya yapılanması davasında 'bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ardından ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Atilla Taş'ın stand-up gösterisi Antidepresan'a CHP'li İBB'den destek geldi. Atilla Taş'ın stand up gösteri afişi İBB'nin Yenibosna Hizmet Binasının panosuna asıldı.