Ekrem İmamoğlu algı operasyonu tutmayınca yandaş gazetecileri zavallı ilan etti

İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği yönündeki yalan haberler ortaya çıkınca CHP yandaşı gazeteciler sosyal medyadaki paylaşımlarını düzelterek ‘özür’ dilemişlerdi. Algı operasyonları elinde patlayan İmamoğlu şimdi de CHP yandaşı gazetecileri hedef aldı. İmamoğlu yandaş gazetecileri ‘zavallı’ olarak nitelendirdi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına katılanlar ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.

CHP YANDAŞI GAZETECİLER ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medyada algı peşinde koşan CHP'li isimler ve CHP yandaşı Halk TV, Cumhuriyet ve Birgün Gazeteleri söz konusu toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığını ileri sürdü.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz da yalanı ortaya çıkıncı tweetini silmek zoruna kalıp özür dilemişti.







İMAMOĞLU ALGI OPERASYONU TUTMAYINCA 'ZAVALLILIK'LA SUÇLADI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrıldığı ve çalışmalara katıldığı ortaya çıkınca mağduriyet oyunu da ellerinde patladı. CHP yandaşı medya ve gazeteciler 'İmamoğlu'nun toplantıya çağırılmadığı' yönünde algı operasyonu yürütmüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valiliği'nin, 'İmamoğlu'nun da çağrıldığı ve çalışmalara katıldığı'nı açıklamasının ardından CHP yandaşı gazeteciler özür dilemek zorunda kaldı.



CHP yandaşı gazetecilerin özür dilemesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu, "Bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamalarından sonra Vali'nin açıklamasına dair 'özür diliyoruz' açıklamalarını da kabul etmiyorum. Bu şekildeki tavırları ve açıklamaları da biraz zavallı açıklamalar olarak buluyorum" ifadelerini kullandı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI 'MAĞDURİYET' OYUNUNU BOZDU



İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

FUAT OKTAY: BAŞKAN DA GELDİ AKŞAM BURADA BU ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDE BULUNDU



Oktay, bu toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini vurgulayarak, "Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz." diye konuştu.

Dün ayrılırken herkese davetin yenilendiğini, "Sabah herkes burada olacak." denildiğini ifade eden Oktay, sonrasında sosyal medyada dolaşan başka şeylerin kabul edilemez olduğunu söyledi.



YANDAŞ MEDYA BU ŞEKİLDE ALGI OPERASYONU YAPMIŞTI







CHP'Lİ İSİMLER DE MAĞDURİYET OYUNU OYNADI