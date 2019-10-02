Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.
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