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Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Son dakika haberi: Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen başladı.

Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen başladı.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı | Video YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI BAŞLADI | VİDEO

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