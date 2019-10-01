01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş Cumhuriyet Gazetesi'ne kıyak! Vatandaşın parası 'Cumhuriyet'e gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANDAŞ CUMHURİYET GAZETESİ'NE KIYAK!

Seçimlerden önce bulduğu her fırsatta 'yi yandaş kayıma ile suçlayan 'li Başkanı , göreve geldiği günden itibaren kendi yandaşlarını kayırmaya devam ediyor. Daha önce kendisine yakın vakıflara verdiği ödenekle gündemden düşmeyen İmamoğlu, bu sefer de Cumhuriyet gazetesiyle anlaşma imzaladı. İSPARK ile Cumhuriyet gazetesi arasında yapılan anlaşmaya göre gazeteye aylık 341 bin lira ödeme yapılacak.

Yerel seçimler öncesinde yandaş demagojisi yapan 'li Başkanı 'nun asıl hedefi belli oldu.

Ak Partili yönetimi yandaş kayırması iddialarıyla suçlayan Ekrem İmamoğlu, önce kendi yandaşı olan vakıflara ödenek açtı.

Şimdi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden İSPARK AŞ için Cumhuriyet Gazetesi ile bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme gereği kuruma sadece Cumhuriyet gazetesi alınması kararlaştırılırken günlük 4500 adet olarak belirlenen rakamın karşılığı günlük 11.375 TL olması da dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu algı operasyonu tutmayınca yandaş gazetecileri zavallı ilan etti EKREM İMAMOĞLU ALGI OPERASYONU TUTMAYINCA YANDAŞ GAZETECİLERİ ZAVALLI İLAN ETTİ

VATANDAŞIN AYLIK 341 BİN LİRASI CUMHURİYET GAZETESİNE
Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL'den her gün 4 bin 550 adet Cumhuriyet Gazetesi alınacak. Böylelikle günlük 11.375 TL olacak şekilde ayda 341.250 TL İSPARK üzerinden Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarılacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor çünkü 65 gün sonra 2019 yılı için yıl kapması yapılacağından 1 Ocak itibariyle sözleşmeler yeni fiyat tarifesiyle yenileniyor.

'Halk'ın ekmeğine zam! Ekrem İmamoğlu vaatlerini unuttu! 'HALK'IN EKMEĞİNE ZAM! EKREM İMAMOĞLU VAATLERİNİ UNUTTU!
Ekrem İmamoğlu İSMEK'leri kapatıyor mu? EKREM İMAMOĞLU İSMEK'LERİ KAPATIYOR MU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN