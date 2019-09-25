Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan'ın sabıkası kabarık çıktı
Göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan'ı işe alması çok tartışılmıştı. İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan'ın sabıkası kabarık çıktı. Başkapan, 2012'de Başbakanlığa da saldırı düzenlemiş.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kararlarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan adlı şahsı İBB'de işe aldı.
Başkapan, 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
BAŞBAKANLIĞA SALDIRI DÜZENLEMİŞ
Ancak İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan adlı şahsın 2012 yılında Başbakanlığa silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı. Rize nüfusuna kayıtlı olan Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başbakanlık' görevini yürüttüğü 2012 yılında Başbakanlık binasının önüne gelerek içeride Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken belindeki kurusıkı tabancayı ateşlemişti. Bir kişinin yaralandığı saldırı güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden önlenmişti.
"BU EŞKIYALARI İŞE ALMAK İÇİN Mİ İŞTEN ÇIKARDINIZ?"
İBB'den sorgusuz sualsiz hiç bir gerekçe göstermeden binlerce emekçiyi işten çıkaran İmamoğlu'nun 'sabıkası' kabarık olan terör suçlusu Nuri Başkapan isimli kişiyi işe alması "İmamoğlu terör örgütü mü kuruyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. İmamoğlu'nun skandal kararı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Hani işçi fazlalığı vardı, onca insanı bu eşkıyaları işe almak için mi işten çıkardınız?" diye sordu.
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