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Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan'ın sabıkası kabarık çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
İMAMOĞLU'NUN İŞE ALDIĞI İSMİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI!

Göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen 'li Başkanı 'nun partisinin genel başkanı için suç duyurusunda bulunan 'ı işe alması çok tartışılmıştı. İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan'ın sabıkası kabarık çıktı. Başkapan, 2012'de Başbakanlığa da saldırı düzenlemiş.

'li 'nun tartışmalı kararlarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, partisinin genel başkanı 'nu vatan hainliği ile suçlayan adlı şahsı 'de işe aldı.

Başkapan, 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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BAŞBAKANLIĞA SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Ancak İmamoğlu'nun işe aldığı Nuri Başkapan adlı şahsın 2012 yılında Başbakanlığa silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı. nüfusuna kayıtlı olan Nuri Başkapan, 'ın 'Başbakanlık' görevini yürüttüğü 2012 yılında Başbakanlık binasının önüne gelerek içeride Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken belindeki kurusıkı tabancayı ateşlemişti. Bir kişinin yaralandığı saldırı güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden önlenmişti.



"BU EŞKIYALARI İŞE ALMAK İÇİN Mİ İŞTEN ÇIKARDINIZ?"

İBB'den sorgusuz sualsiz hiç bir gerekçe göstermeden binlerce emekçiyi işten çıkaran İmamoğlu'nun 'sabıkası' kabarık olan terör suçlusu Nuri Başkapan isimli kişiyi işe alması "İmamoğlu terör örgütü mü kuruyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. İmamoğlu'nun skandal kararı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Hani işçi fazlalığı vardı, onca insanı bu eşkıyaları işe almak için mi işten çıkardınız?" diye sordu.

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