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Ekrem İmamoğlu'nun maskesi yine düştü! Milyonluk villaları böyle saklamış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
İMAMOĞLU'NUN MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin oylarıyla İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğuna oturan ’li ’nun maskesi bir kez daha düştü. “60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu’nun, ikamet ettiği Yakuplu’daki lüks villaları, ’ın üzerine kaydettiği ortaya çıktı.

stratejisini sistematik bir şekilde 'yalan' beyan üzerine kuran 'li 'nun 'maskesi' düştü. Beylikdüzü'nde çok kısa sürede inşaat imparatorluğu kuran İmamoğlu'nun ısrarla gizlediği servetinin perde arkası deşifre oldu. Seçimden önceki açıklamalarından farklı bir tavır sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun ikamet ettiği Yakuplu'daki lüks villaları, 'ın üzerine kaydettiği ortaya çıktı.

SERVETİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞ

Beylikdüzü'nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren ve namı 'Beton Ekrem'e çıkan İmamoğlu'nun gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana şeffaflıktan dem vuran CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun dudak uçuklatan mal varlığında ilginç bir detaya ulaşıldı.

İstanbul adaylığı açıklamasından hemen sonra mal varlığı hakkında gizlilik kararı aldıran İmamoğlu'nun tapu değerinden beyan ettiği mal varlığında, imparatorluk haline dönüşen inşaat şirketlerine ait menkul ve gayrimenkulleri yazmadığı belirlendi.

MİLYONLUK VİLLALARI BÖYLE SAKLAMIŞ

"Alt katı ahır olan 60 metrekarelik evde büyüdüm" diyerek yoksulluk edebiyatı yapan CHP'li İmamoğlu'nun, ikamet ettiği Yakuplu'daki lüks villaları, İmamoğlu İnşaat'ın üzerine kaydettiği tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikamet olarak kullandığı lüks iki villasının şirket kayıtları arasında görüldü. İmamoğlu'nun piyasa değeri ortalama 6 milyon TL.'yi bulan iki adet 5+1 villayı ise Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde satın aldığı bildirildi.

Mal varlığını geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, mülklerini düşük bedelle ilan etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Piyasada 2 milyon 500 bin TL'ye satışa sunulan Beykonakları'ndaki villasına 911 bin TL kıymet biçen İmamoğlu, diğer taşınmazlarının ederini de düşük göstererek mal varlığındaki artışı gizlemişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Park Teras AVM'ye ortak olduğunu Beylikdüzü Belediye Meclisi toplantısında açık açık itiraf etmişti.

Sıfırdan bir para imparatorluğu kuran İmamoğlu'nun 2016'da faaliyete geçirdiği SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu görünüyor. Mal varlığının büyük bir kısmı babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine görülürken, neden böyle bir yola tevessül ettiği ise kafalarda soru işaretine neden oldu.

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