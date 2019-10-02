İBB'de büyük skandal! Belediye araçlarından hortumlarla yakıt çalıyorlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yakıt hırsızlığı kameralara yansıdı. Görüntülere yansıyan şahıslar belediyeye ait kamyonun deposundan hortum aracılığı ile kendi araçlarına yakıt aktardı. Skandal görüntüler amatör kamera ile kaydedildi.
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımları, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, CHP teşkilatlarından CV gönderimi ile torpil gibi skandalların ardından bu kez de yakıt hırsızlığı skandalı patlak verdi.
BELEDİYE ARACINDAN KENDİ ARACINA YAKIT ÇALIYOR
Belediye çalışanları amatör kameralara yansıyan görüntülerde üzerinde İBB logosu bulunan hizmet kamyonundan şahsi araçlarına yakıt hortumlarken kayıtlara geçti. Belediye'nin yani vatandaşın parasıyla hizmet araçlarına alınan yakıtı şahsi araçlarına çeken şahıslar aracın kapılarını da açıp hortumu kamufle etmeye çalıştılar. İşte tepki çekecek o görüntüler;
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Metrobüs Bahattin Ekrem İmamoğlu'nun projesi mi?
- Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor daveti
- CHP'nin Atakent'teki yeşil alan projesi tepki çekti
- İBB tarafından Altunizade için verilen söz tutulmadı, metrobüs durağında izdiham yaşandı
- İmamoğlu'nun maskesi bir kez daha düştü!
- Hükümetten Eskişehir'deki operasyon hakkında açıklama
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır dolu 17 saat!
- Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü?
- Rusya S-500'leri test etti
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzattık
- Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi ve sermayesi...
- Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi
- İstanbul'daki dev uyuşturucu operasyonları polis kamerasında | Video
- Bakan Ruhsar Pekcan Eylül ayı ihracat rakamlarını duyurdu
- Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık
- Son dakika: İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne davet
- Suriye’de PYD/PKK’dan katliam! Teröristler çocuğunu geri isteyen anneyi öldürdü | Video
- A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni ayrıntı! Tandırı rezidans çalışanı yaktı
- Ek hesap faizleri düştü!