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İBB'de büyük skandal! Belediye araçlarından hortumlarla yakıt çalıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
İBB'DE BÜYÜK SKANDAL! BELEDİYE ARAÇLARINDAN HORTUMLARLA YAKIT ÇALIYORLAR

'nde yakıt hırsızlığı kameralara yansıdı. Görüntülere yansıyan şahıslar belediyeye ait kamyonun deposundan hortum aracılığı ile kendi araçlarına yakıt aktardı. Skandal görüntüler amatör kamera ile kaydedildi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! 'nun "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle geldiği 'nde işçi kıyımları, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, teşkilatlarından CV gönderimi ile torpil gibi skandalların ardından bu kez de yakıt hırsızlığı skandalı patlak verdi.

BELEDİYE ARACINDAN KENDİ ARACINA YAKIT ÇALIYOR
Belediye çalışanları amatör kameralara yansıyan görüntülerde üzerinde logosu bulunan hizmet kamyonundan şahsi araçlarına yakıt hortumlarken kayıtlara geçti. Belediye'nin yani vatandaşın parasıyla hizmet araçlarına alınan yakıtı şahsi araçlarına çeken şahıslar aracın kapılarını da açıp hortumu kamufle etmeye çalıştılar. İşte tepki çekecek o görüntüler;

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