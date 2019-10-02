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Ekrem İmamoğlu bu kez de Paris'te ortaya çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
İMAMOĞLU BU KEZ DE PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul'dan çok şehir dışında vakit geçirmekle eleştirilen CHP'li bu kez Paris'te ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun Fransa turu yapması ise vatandaşı çileden çıkardı.

İstanbul'da meydana gelen ve can kaybına neden olan sel felaketi sırasında Bodrum'daki tatiline ara vermeyen sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Vatandaşlar İmamoğlu'na ''Neredeydiniz?' 'şeklinde tepki göstermişti.

BU KEZ PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremde hükümet ile koordineli şekilde çalışmak yerine davet krizi çıkartan İmamoğlu bu kez Paris'te ortaya çıktı.

Uluslararası bir zirve için Fransa'da bulunuduğunu belirten İmamoğlu, ve 'nın kabirlerine yaptığı ziyaretleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu'nun bu paylaşımına vatandaşlar ''İstanbul'dan başka her yerdesiniz'' şeklinde yorum yaptı.


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