Ekrem İmamoğlu bu kez de Paris'te ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul'dan çok şehir dışında vakit geçirmekle eleştirilen CHP'li Ekrem İmamoğlu bu kez Paris'te ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun Fransa turu yapması ise vatandaşı çileden çıkardı.

İstanbul'da meydana gelen ve can kaybına neden olan sel felaketi sırasında Bodrum'daki tatiline ara vermeyen Ekrem İmamoğlu sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Vatandaşlar İmamoğlu'na ''Neredeydiniz?' 'şeklinde tepki göstermişti.

BU KEZ PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremde hükümet ile koordineli şekilde çalışmak yerine davet krizi çıkartan İmamoğlu bu kez Paris'te ortaya çıktı.

Uluslararası bir zirve için Fransa'da bulunuduğunu belirten İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın kabirlerine yaptığı ziyaretleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



İmamoğlu'nun bu paylaşımına vatandaşlar ''İstanbul'dan başka her yerdesiniz'' şeklinde yorum yaptı.





