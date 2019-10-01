Tek kelimeyle rezalet! Ankara ve İstanbul'da vatandaş isyan etti

Yerel seçimlerin ardından CHP'li başkanların yönetime geçtiği Ankara ve İstanbul'da vatandaş isyan etme noktasına geldi. Sorunların bitmediği iki ilden Ankara'da vatandaş kirli sudan kaynaklanan ishal salgınıyla boğuşurken, İmamoğlu'nun yalanlarla meşgul ettiği İstanbullular ise metrobüs çilesi çekiyor.

Ankaralılar günlerdir salgın hastalıkla boğuşuyor. Binlerce kişi ishal ve yüksek ateş şikâyetiyle hastanelere koşuyor. Salgının şebeke suyuna kanalizasyon atığı karışmasından kaynaklandığı iddia ediliyordu. Önceki gün mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran İP lideri Meral Akşener'in sözleri, bu iddiayı güçlendirdi. Akşener gazetecilere "Su içerken dikkatli olun" uyarısında bulundu.

ŞİRKETLERDE İSHAL ALARMI

Ankara'da bir yemek firması yönetimi, çalışanlara gönderdiği talimatta, suya kanalizasyon karıştığı, ishal şikâyetlerinin çok yüksek boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, riskli besin maddelerinin mönüden çıkarılmasını istedi. Sağlık örgütleri, salgına "nörovirüs"ün neden olduğuna dair tespitlerin olduğunu kaydederek, "Yüksek bulaşıcılığa sahip virüs, el-ağız temasının yanında insan ya da hayvan dışkısıyla kontamine olmuş sularla, yağış sonrası içme suyunun ve kuyu sularının kirlenmesiyle bulaşabilir" uyarısında bulundu. Ankara'da bir yemek firması, çalışanlarına yazdığı yazıda suya kanalizasyon karıştığı uyarısında bulundu.





METROBÜSTE BÜYÜK ÇİLE

Öte yandan, şehir selle boğuşurken Bodrum'a gidip "Tatil bana yakışıyor" diyen ve bu sözleriyle büyük tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de 'davet' polemiğine laf yetiştirmekle meşgul. İstanbullular ise zor durumda. Koordinasyon bozukluğu megakentte ulaşımı felç etti. Dün sabah saatlerinde işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar, otobüs ve metroların aktarma güzergâhında bulunan Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında çile çekti. Vatandaşlar üstgeçit ve duraklarda uzun süre araçlara binebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlatırken, vatandaşlar bu rezalete isyan etti. İşe gitmek için metrobüs durağında yaklaşık 30 dakika boyunca araca binmek için beklediğini söyleyen Kemal Çiftçi adlı vatandaş "Rezalet bir durum. Bir yerden bir yere gitmek bu kadar zor olmamalı" dedi.





TEK KELİMEYLE REZALET

Benzer yoğunluğun yaşandığı Zincirlikuyu metrobüs durağında ise durağa 4 yaşındaki oğluyla gelen ve ezilme tehlikesi atlattıklarını belirten Ayten Şener "Tek kelimeyle rezalet. Sanki izdiham var. Belediyenin buna çözüm bulması lazım" diye konuştu. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada ise yoğunluğa Avcılar durağında arıza yapan bir aracın neden olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde de Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Söğütlüçeşme istikametindeki seferlerde aksamalar yaşandı.

İstanbullular duraklarda metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.





YALANLAMAYAN KALMADI

İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP yandaşı gazetecilerden sonra bu kez CHP'li isim Mustafa Balbay yalanladı. Balbay bir Tv programında yaptığı açıklamada, "Zaten genel sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Demek ki davet gitmiş" diye konuştu. Bunlara rağmen İmamoğlu, aynı yalanı tekrarlamaya devam ediyor.



