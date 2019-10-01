Milli savaş gemisine milli arma

Önceki gün Türk donanmasına katılan milli savaş gemimiz TCG Kınalıada’nın arması da bir Türk tasarımcıya ait. Ömer Erkmen’in ‘Mavi vatana adanmışlar’ sloganıyla hazırladığı armada gemiye entegre edilen yerli füzesi Atmaca’ya vurgu yapılıyor.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Kınalıada gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor. Türkiye'nin yeni savaş gemisinin armasını S-400 Filosunun armasını da tasarlayan Ömer Erkmen hazırladı. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen, TCG Kınalıada Savaş Gemisi'nin armasını hazırlarken Mavi vatana adanmış hayatları unutmadı.





Sabah'ın haberine göre; geminin armasını tasarlarken bu özelliklerine göndermeler yapmaya çalıştığını anlatan Ömer Erkmen şunları söyledi:

"Mavi Vatana Adanmışlar" sloganı ile ülkemizi çevreleyen denizleri içine alan haritayı merkeze aldım. Gökyüzündeki bulutlar arasına ADVENT sisteminin logosunu, geminin Atmaca füze kabiliyeti ve ilk atışını yapma özelliğine gönderme olarak TCG KINALIADA'dan ateşlenişini grafik olarak derledim. Gece-gündüz her hava şartında görev yapabilme imkânı sağlayan elektronik sistemleri temsilen gökyüzünü gece olarak renklendirdim.





YILDIZ, 16 DEVLET

Gökyüzünde parlayan 16 adet yıldız tarihteki Türk devletlerini temsil ediyor. Roketin egzozundaki yıldız şeklindeki parlama Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi 16 köşelidir ve bayrak üzerinde yerini alacak şekilde konumlandırılmıştır. Geminin helikopter kabiliyetini temsilen bir Seahawk resmedilmiştir ve pruvasında geminin bıyık dalgaları ile yarışan 3 küçük yunus figürü sınıfının diğer 3 kardeş gemisine göndermedir. Bütün bu görsel kurguyu vizyonu ve liderliği ile ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinde yerini almasına yol gösteren Atamızın portresiyle tamamladım. Atatürk portresi sevgili babam ve büyük usta Aydın Erkmen'in kaleminden çıkmıştır.

TSK İÇİN 300 ARMA TASARLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Erkmen aynı üniversitede İşletme Yüksek lisansı yaptı. Erkmen 2001'den bu yana TSK filoları için 300 arma tasarladı. Erkmen en son S-400 hava savunma sistemleri için tasarladığı ve üzerinde Oğuz savaşçısı olan armayla adından söz ettirdi.

LAZER SİLAH ARMOL GÖREVDE

Testlerden başarıyla geçen Milli lazer silahı Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi (ARMOL) TSK'nın envanterine girdi. Armol'u TÜBİTAK BİLGEM tasarlayıp geliştirdi.