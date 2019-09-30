"Deprem toplantısına davet edilmedim" diyen Ekrem İmamoğlu'na CHP'li Mustafa Balbay'dan yalanlama
İstanbul’daki 5,8'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağırılmadığını söyleyen İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayan açıklama bu kez CHP'li isim Mustafa Balbay oldu. Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağrılmadan Genel Sekreter çağrılır mı? Demek ki davet gitmiş." ifadelerine yer verdi.
Bir kanaldaki programa katılan CHP'li Mustafa Balbay da Ekrem İmamoğlu'nun yalanınını ortaya çıkaracak sözler söyledi. Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş" dedi.
İBB ADINA 4 KİŞİ KATILDI
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.
Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına katılanlar ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ertesi günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıklamıştı. İmamoğlu "Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Bunu ispat etsinler. Desinler ki, 'Biz İmamoğlu'nu aradık'. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım" demişti.
VALİLİK YALANLAMIŞTI
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.
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