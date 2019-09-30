30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

"Deprem toplantısına davet edilmedim" diyen Ekrem İmamoğlu'na CHP'li Mustafa Balbay'dan yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
CHP'Lİ İSİMDEN EKREM İMAMOĞLU'NU YALANLAMA

İstanbul’daki 5,8'lik sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağırılmadığını söyleyen İBB başkanı 'nu yalanlayan açıklama bu kez 'li isim oldu. Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağrılmadan Genel Sekreter çağrılır mı? Demek ki davet gitmiş." ifadelerine yer verdi.

Bir kanaldaki programa katılan 'li da 'nun yalanınını ortaya çıkaracak sözler söyledi. Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş" dedi.

İBB ADINA 4 KİŞİ KATILDI

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Deprem toplantısına davet edilmedim diyen Ekrem İmamoğlu'na CHP'li Mustafa Balbay'dan yalanlama (Video) "DEPREM TOPLANTISINA DAVET EDİLMEDİM" DİYEN EKREM İMAMOĞLU'NA CHP'Lİ MUSTAFA BALBAY'DAN YALANLAMA (VİDEO)

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına katılanlar ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ertesi günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıklamıştı. İmamoğlu "Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Bunu ispat etsinler. Desinler ki, 'Biz İmamoğlu'nu aradık'. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım" demişti.

VALİLİK YALANLAMIŞTI

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN