CHP'den büyük israf! Bir senede tam 16 milyon lira çöpe gitti...
CHP'li belediyelerin israf fotoğrafını gözler önüne seren bir haber daha ortaya çıktı. Yerel seçimlerde israftan dert yanan CHP’li belediyelerin vatandaşa hizmet anlayışının heykellerden ibaret olduğu gözler önüne serildi. 2017-2018 faaliyet raporlarına göre sadece 9 belediyenin heykel harcaması 16 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rekoru ise İzmir Karşıya Belediyesi yüklendi. Karşıyaka’nın 2 yıl içindeki heykel ve anıt harcaması 11 milyon lirayı buldu.
Son 1 yıldır bütün propagandasını 'israf' kavramı üzerine kuran CHP'ye bağlı belediyelerin 'heykel'e yatırdığı para dudak uçuklattı. Yeni Şafak, CHP'li belediyelerin 2017 ve 2018 faaliyet raporlarını inceledi. Sadece 9 CHP'li belediyenin heykel ve anıt yapımı ve onarımı için yaklaşık 16 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.
2 YILDA 11 MİLYON
Bu konuda rekor İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde. 2017 yılında anıt yapımı için belediye bütçesinden 9 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 5 milyon 560 bin 947 lirası harcadı. 2018 yılına gelindiğinde yine "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyon işlemi" yapılacağı belirtildi. 2018 yılının heykel harcaması 5 milyon 935 bin 988 liraya ulaştı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi, sadece 2 yılda kasasından 11 milyon lirayı heykel yapım ve restorasyonuna yatırdı.
YENİ ESERLER KAZANDIRILACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP'li Gaziemir Belediyesi de heykel yapımı için kasanın ağzını açtı. 2017 yılı faaliyet raporunda "İlçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımı yapılarak yeni eserler kazandırılacaktır"
ifadesine yer verildi. CHP'li belediye kasasından bu işlemlerde kullanılmak üzere 361 bin 192 lira harcadı. 2018 yılında da aynı çalışma için 87 bin 468 lira harcandı. CHP'li Balçova Belediyesi 2018 yılında heykel yapım ve onarımına 36 bin lira harcadı.
EKREM İMAMOĞLU BOŞ GEÇMEDİ
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde de durum aynı. Belediyenin 2018 yılı faaliyet raporu incelendiğinde dönemin CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede düzenlenen Heykel Sempozyumuna 1 milyon 440 bin lira harcadı. CHP'li Eskşehir Belediyesi ise 2017 faaliyet raporunda heykel yapımı için 154 bin 967 lire harcadı, 2018 yılına gelindiğinde bu rakamın 1 milyon 15 bin 570 lira çıktığı görüldü. Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi 2017 yılında 374 bin 905 lira harcadı. 2018 yılında "Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları" adı altında 42 bin 260 lira harcadı. Bununla da sınırlı kalmayan belediye kentin uygun görülen noktalarına heykel, seramik ve resim yaptırılması için 104 bin 113 lira ödedi.
RAPORDA FATURA OYUNU
CHP yönetimindeki diğer belediyelerin yıl sonu faaliyet raporları incelendiğinde çok sayıda belediyenin heykel yapımı için ödenek ayırdığı ve ödenekleri heykel yapımında kullandığı görüldü. Ancak, yapılan heykel ve anıt harcamalarının faturası açık bir şekilde faaliyet raporlarına yansıtılmadı. Heykel ve anıtların yapım ve bakım işlemleri için yapılan harcamalar diğer kalemlerin harcamalarına eklendi. Böylece heykel yapımına ne kadar ücret ödendiği gizlenmeye çalışıldı.
KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi 2018 faaliyet raporunda "Sivil kıyafetli Atatürk heykeli alımı" için 38 bin lira ödedi. Yine, "Güvercinlik Mahallesi Atatürk heykeli Kaidesi Yapımı" için 49 bin lira ödendi. Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi'nin 2018 faaliyet raporuna göre "Bülent Ecevit Sanat Parkında sergilenmek üzere heykel ve anıt yaptırılması" için 370 bin lira harcandı. Mersin'in CHP'li Yenişehir Belediyesi'nin 2017 faaliyet raporunda, kentin ileri gelenlerinin heykellerinin yapılacağı ve bunun için 100 bin lira harcandığı, 2018 yılında da aynı işlemin tekrarlanarak 100 bin lira daha harcandığı belirtildi.
DÖRT CHP'Lİ İSTİFA ETTİ
CHP'li belediye meclis üyesinin şehit isminin sokağa verilmesi kararına şerh koymasına tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP listesinden Kepez Belediye Meclisi üyesi seçilen İYİ Partili meclis üyelerinin CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Bulut, şöyle konuştu: "Kepez Belediyesi Meclis üyelerimiz Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut bugün itibarıyla CHP'den istifa ederek İYİ Parti çatısı altına katıldılar. Kepez'e ve Antalya'ya hizmet etmeye devam edecekler.
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