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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Afet Müdürlüğü'ndeki toplantıya İBB Başkanı 'nun davet edilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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