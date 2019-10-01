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İnkar etmişti! ByLock'tan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle irtibatı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İNKAR ETMİŞTİ! İRTİBATI ÇIKTI...

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/PDY) yurt dışı örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın FETÖ elebaşının yeğeni ile irtibatı tespit edildi.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen Yunus Emre G. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, /PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Yunus Emre G'nin emniyet ifadesinde inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın ByLock'taki kullanıcı adının "adana8001ceyhan", şifresinin ''yunus01", ID numarasının ise "446658" olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın, FETÖ elebaşının yeğeni tarafından kullanılan ByLock listesine ''Yunus'' diye eklendiği aktarıldı.

''ÖRGÜTÜN YURT DIŞI YAPILANMASINDA YER ALIYOR"

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Ü.O, Yunus Emre G. ile Rusya'da tanıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

''Ben Rusya'da Yunus Emre G. ile bir süre aynı evde kaldım. FETÖ'nün Rusya yapılanmasında aynı evde üç kişiden fazla kalmak yasaktı. 17-25 Aralık olaylarından sonra Adnan Ö. (örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu) örgüt içerisinde üst konumda görevleri olanları toplantıya çağırdı. Bu toplantıda bize 'arkadaşlar bundan sonra telefonlarınıza ByLock isimli programı yükleyeceğiz ve ByLock dışında kullanmış olduğunuz programlardan yaptığınız yazışmaya cevap verilmeyecek. Kesinlikle birbirinizle başka programlarla yazışma yapmayacaksınız.' talimatını verdi. Yunus Emre G, örgüte ait dil merkezinde 2012-2016 yılları arasında öğretmenlik yaptı, daha sonra Rusya kadrosundan tayinle Türkiye'ye gönderildi. Dil merkezinin görevi örgütün 'Türkçe Olimpiyatları' etkinliği için öğrenci yetiştirmekti. Dil merkezleri örgütün Rusya'da okullar haricinde para kazandığı tek merkezi kurumdu. Yunus Emre G. de dil merkezinde öğretmenlik yaptı.''

İddianamede, Yunus Emre G'nin örgütün yurt dışı yapılanmasında yer alan isimlerden olduğu ifade edildi.

57 KEZ İRTİBAT KURMUŞLAR

Yunus Emre G'nin inkar etmesine karşın 17 kişi tarafından ByLock listesine eklendiği, ekleyenlerin sanığa "Adana", "Yunus Rusya" isimlerini verdikleri belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

''Şüphelinin tanımadığını iddia ettiği Selman Gülen isimli şahısla 57 defa HTS irtibatı olduğu, Bylock kullanıcısı Selman Gülen'in 28 Şubat 2015 tarihli mesaj içeriğinde, 446658 ID numaralı Yunus Emre G. adlı kullanıcıya 'Yunus' olarak hitap etmiş olması, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Rusya yapılanması içerisinde faaliyet gösteren dil merkezinde 2012-2016 yılları arasında öğretmen olarak çalıştığının anlaşıldığı, FETÖ/PDY'ye mensubiyet nedeniyle haklarında işlem yapılan şahıslarla yurt dışı çıkış kaydının olduğu, bu şahısların bir kısmının şüpheli ile aynı ByLock grubunda ekli olması bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Yunus Emre G. ise iddianamedeki ifadesinde ByLock kullanmadığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

SELMAN GÜLEN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

FETÖ elebaşı 'in yeğeni Selman Gülen, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

Sanık Selman Gülen mahkemedeki ifadesinde, bir dönem Rusya'da yaşadığını, bu sebeple çeviri için kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna Adnan Ö'nün indirdiğini belirterek, "Programı çeviriler için kullandım. Adnan Ö'nün örgüt üyesi olup olmadığına bilmiyorum, ByLock kullanmak suç değildir." demişti.

Kaynak: AA

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