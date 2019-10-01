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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Genel Başkan Yardımcısı , 'nin sağlık durumu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Yalçın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini bir süre uzattı. Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle 'deki etkinliklere katılamayacak" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı , üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan 'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla 'de gerçekleştirilecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Devlet Bahçeli'nin hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü ve daha sonra da evinde istirahate çekildiğini hatırlattı.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Bahçeli'nin istirahatinin, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatıldığını duyuran Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

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