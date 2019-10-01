Son dakika: TBMM özel oturumla açılıyor!
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.
27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mithat Sancar, Levent Gök ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
Daha sonra 18 Temmuz'da kapanan Genel Kurul, saat 15.00'te yeni yasama yılı için özel oturumla açılacak.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a seslenecek.
Erdoğan'ın yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
AKŞAM RESEPSİYON VERİLECEK
Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Açılış dolayısıyla akşam da resepsiyon verilecek. Devletin zirvesinin katılımının beklendiği resepsiyonda, gündemin sıcak başlıklarına dair değerlendirmeler yapılacak.
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