FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den darbeci Sisi'ye övgü ve dua

Darbeci Sisi’nin Mısır’daki kanalı TEN TV, FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yaptı. TEN TV sunucusu El Dihi, Pensilvanya'daki malikanesine giderek yaptığı söyleşide terörist başı Gülen’in darbeci Sisi için “muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı. El Dihi Gülen’in darbeci Sisi’ye dua ettiğini de ifade etti.

FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yapan darbeci Sisi 'nin Mısır'daki kanalı TEN TV'nin sunucusu El Dİhi, terörist başı Gülen'in darbeci Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı. El Dihi Gülen'in darbeci Sisi'ye dua ettiğini de ifade etti.Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'ye kanlı bir darbe gerçekleştiren Sisi'ye övgüler dizen, terörist başı Gülen'in konuştuğu El Dİhi "Gülen Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı‎" ifadelerini de kullandı.251 vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Gülen'den Sisi'nin kontrolünde olan TEN TV ise, "Ruhani Bir Şahsiyet" olarak söz etti.El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, terörist başı Gülen'in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.



SİSİ'YE DUA ETTİ, MISIR'A GELMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Terörist başı Gülen'i, "Türkler için ahlaki bir değer" olarak anlatan, El Dihi, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan terörist başı Gülen, "Erdoğan kimseyi dinlemiyor, özellikle bizi. Bizi terörle ‎suçluyor, şahsen beni terörün başı olmakla suçluyor ve hakkımda birkaç müebbet hükmü verildi. ‎Dolayısıyla ona söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Söyleşide FETÖ elebaşısı Gülen, küstahça Batı ülkelerine çağrıda da bulunarak, Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi. Söyleşi Mısır'ın darbeci yönetimine de Gülen, övgüler dizdi.