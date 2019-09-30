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9 ilde FETÖ'ye yeni operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
9 İLDE FETÖ'YE YENİ OPERASYON

haberi... merkezli 9 ilde, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da olduğu 11 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da olduğu 11 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 3'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

AA

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