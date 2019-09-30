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Diyarbakır'da iki PKK'lı terörist yakalandı! Biri HDP il yöneticisi ve biri de HDP milletvekili adayı çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
PKK'LI TERÖRİSTLER YAKALANDI! İŞTE HDP İLE BAĞLARI...

Diyarbakır'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan ve tutuklanan 2 PKK'lı teröristten birinin il yöneticisi ve HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, / terör örgütüne katılım yaparak, örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir arama kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen "Vekil" kod adlı Ş.Ş. ve "Ferhat" kod adlı Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, Ş.Ş. ve Y.E'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, iki kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi

HDP İLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tutuklanan 2 kişiden Ş.Ş'nin il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor'da yöneticilik yaptığı, HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

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