Son dakika: Bakan Berat Albayrak’tan "Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısı"da önemli açıklamalar
Son dakika haberi… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020-2022 Lansman Toplantısı"da konuştu ve Yeni Ekonomi Programı'nı tüm detayları ile paylaştı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik" açıklamasında bulundu ve "yıl sonunu (2019) pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz" mesajını verdi. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedeflerinin ise Bakan Albayrak, "2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu" dedi. Ayrıca Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020-2022 Lansman Toplantısı"da hitap etti.
Yeni Ekonomi Programı'nı tüm detayları ile paylaşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Oldukça zor bir dönemde dengelenme sürecini başarıyla tamamladık. Arjantin örneklerinin verildiği, IMF yalanlarının söylendiği bir dönemde saldırıları atlattık. Hep olumlu hep ümitvar olduk. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini, günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağını hep inandık.
İftiralarla, yalanlarla daha fazla saldırılar ama biz hiçbirine takılmadık. Milletimizle birlikte çok büyük bir badirenin etkilerini 1 yılda geride bıraktık.
"BU YILKİ PROGRAMIN ANA TEMASI 'DEĞİŞİM BAŞLIYOR"
Bu yılki programın ana temasına değişim başlıyor dedik. Ülkemizin bir üst lige çıkması zaruret haline gelmiş olan değişimi inanarak gerçekleştireceğiz. Hedeflere yapılacaklara geçmeden önce son dönemin analizini yapmak istiyorum.
"YIL SONUNU POZİTİF BİR BÜYÜMEYLE KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ"
Kur ataklarının ardından resesyon beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemelen yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
"CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK"
Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Yıllık bazda cari fazlada cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2009 yılında neden bu kadar küçülürken neden cari fazla veremedik diye ben soruyorum.
"TÜKETİMDE DİPTEN DÖNÜŞÜ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK"
Enflasyonda hem TÜFE hem ÜFE'de beklentilerin çok üzerinde performans ortaya koyduk. Tüketimde de dipten dönüşü çok kısa sürede gerçekleştirdik.
FİNANS MERKEZİ MÜJDESİ
Albayrak açıklamasında İstanbul Finans Merkezi'nin 2021 sonunda devreye alınacağının müjdesini de verdi.
"YILIN 2. YARISINDA ERTELENEN ÖZEL TÜKETİMDE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"
Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz. Kurda, faizlerde, hazine tahvillerde Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden biri oldu. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bunun ötesinde bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatarak programımızı 2. faza taşıyacağız.
OVP RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK
YEP ile 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.
İLK YEP 20 EYLÜL 2018'DE AÇIKLANMIŞTI
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından 20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2019 yılı için yüzde 1.8, 2020 yılı için yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 1.7 olması hedeflenmişti. İşsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12.1, 2020 yılı için yüzde 11.9 ve 2021 yılı için yüzde 10.8 şeklinde sıralanmıştı.
Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.
Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.
DOLARA KARŞI TEDBİR
Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız
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