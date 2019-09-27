27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTILARDA BALKON ÇÖKTÜ

haberi... Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTILARDA BALKON ÇÖKTÜ
İstanbul'da 180 artçı sarsıntı İSTANBUL'DA 180 ARTÇI SARSINTI
İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI OKULLARDA BU SABAH
Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma DEPREM NEDENİYLE İSTANBUL'DA BEYANNAME SÜRELERİNE UZATMA
İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı İSTANBUL'DA 3.2 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA YAŞANDI
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI?
İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul depremi Kandilli AFAD son depremler listesi! İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA ŞİDDETİ KAÇ? İSTANBUL DEPREMİ KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA
Hollandalı ünlü deprem tahmincisinden bir uyarı daha! İstanbul’daki büyük deprem… HOLLANDALI ÜNLÜ DEPREM TAHMİNCİSİNDEN BİR UYARI DAHA! İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK DEPREM…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN