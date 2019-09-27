Son dakika: İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberi... Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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