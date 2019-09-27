27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Yardımcısı Fuat Oktay, 'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Oktay, "İstanbul'da hasar ihbarı yapılan 55 okul incelendi. 473 hasarlı bina ihbarı geldi. 34 yaralıdan 10'unun tedavisi sürüyor. 188 artçı deprem daha yaşadık." dedi.

Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde konuşan Fuat Oktay, deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Oktay, tüm ihbarların incelendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve şunları kaydetti:

"AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bunların çoğu basit ölçekli, duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı. Sonuç konut sahiplerine iletilmektedir. Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi.

Boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavisine devam edilmekte. 24 vatandaşımız taburcu edildi. En büyüğü 4,1 olan 188 artçı yaşandı."

Hasarlı bina sayısı açıklandı! HASARLI BİNA SAYISI AÇIKLANDI!

Ayrıntılar geliyor...

Deprem için hazırlanan mobil uygulama hayat kurtaracak! İndirilme rekoru kırıyor DEPREM İÇİN HAZIRLANAN MOBİL UYGULAMA HAYAT KURTARACAK! İNDİRİLME REKORU KIRIYOR
İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI OKULLARDA BU SABAH
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI?
Fay hattı nedir? İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı nasıl kırılır? FAY HATTI NEDİR? İSTANBUL DEPREM FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR? FAY HATTI NASIL KIRILIR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN