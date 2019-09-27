Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Oktay, "İstanbul'da hasar ihbarı yapılan 55 okul incelendi. 473 hasarlı bina ihbarı geldi. 34 yaralıdan 10'unun tedavisi sürüyor. 188 artçı deprem daha yaşadık." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde konuşan Fuat Oktay, deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Oktay, tüm ihbarların incelendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve şunları kaydetti:
"AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bunların çoğu basit ölçekli, duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı. Sonuç konut sahiplerine iletilmektedir. Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi.
Boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavisine devam edilmekte. 24 vatandaşımız taburcu edildi. En büyüğü 4,1 olan 188 artçı yaşandı."
Ayrıntılar geliyor...
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