İstanbul'da 9 ilçede 14 okul bir gün süreyle tatil edildi
İstanbul Valiliği, dün yaşanan şiddetli depremin ardından hasar ihbarı gelen 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulda eğitim ve öğretimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, dün saat 14.00 sularında 5.8 şiddetinde yaşanan ve büyük paniğe yol açan depremin ardından 9 ilçede 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulun tatil edildiğini duyurdu.
1 GÜN ARA VERİLDİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.
İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Polise kafa tutan magandalar tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
- İstanbul'da 180 artçı sarsıntı
- İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah
- Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?
- 20 ilde operasyon başladı! Gözaltılar var
- İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
- O ilçede okullar tatil edildi!
- Gri kategoride PKK'lı terörist öldürüldü
- Başkan Erdoğan, FOX sunucusuna haddini bildirdi!
- Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
- Borsa'da son durum ne? Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler?
- Rusya'da anne ve baba çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler!
- Hıncal Uluç'tan Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına övgü: Süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri!
- Venezuela'yı suçlamak isteyen Ivan Duque'den skandal! BM'ye yanlış fotoğraf sundu
- Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul depremi Kandilli AFAD son depremler listesi!
- Depremde okunacak dualar nelerdir? Doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!
- Fay hattı nedir? İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı nasıl kırılır?
- Bu gece deprem olacak mı? Deprem uzmanından açıklama... İstanbul’da bu gece deprem olur mu?
- 27 Eylül Cuma İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklaması İstanbul’da yarın okullar tatil mi?
- Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 37. son bölüm tek parça izle! | ATV