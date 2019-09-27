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İstanbul'da 9 ilçede 14 okul bir gün süreyle tatil edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL'DA BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valiliği, dün yaşanan şiddetli depremin ardından hasar ihbarı gelen 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulda eğitim ve öğretimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valiliği, dün saat 14.00 sularında 5.8 şiddetinde yaşanan ve büyük paniğe yol açan depremin ardından 9 ilçede 55 okul içerisinde yapılan incelemelerin ardından 14 okulun tatil edildiğini duyurdu.

1 GÜN ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 9 ilçede tatil edilen 14 okul |Video İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? İŞTE 9 İLÇEDE TATİL EDİLEN 14 OKUL |VİDEO

İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

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