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İstanbul'da 180 artçı sarsıntı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL'DA 180 ARTÇI SARSINTI

Son dakika haberi... beşik gibi sallanmaya devam ediyor. verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'nde 180'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 180'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

"MİNARESİ YIKILAN CAMİ GEÇİCİ OLARAK İBADETE KAPATILDI"

Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki sırasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

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