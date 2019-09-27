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İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah
İstanbul'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. Bazı veliler tedirgin olmadıklarını söylerken, bazı velilerin korku ve tedirginliğinin olduğunu ama eğitiminin devam etmesini istediklerini belirtti.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:37
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