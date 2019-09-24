CHP ve İYİ Parti ile gizlice görüşen IMF'den Türkiye açıklaması
CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz ile gizli saklı olarak otelde görüşen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uyarılan IMF'den Türkiye açıklaması geldi. Gizli görüşmenin ortaya çıkmasından kısa süre sonra Türkiye raporu hazırlayan IMF, Türkiye ekonomisine övgüler yağdırdı ve 2019 yılında daralma beklenmediği ifade etti.
Gizli görüşmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uyarılan IMF, akşam saatlerinde bir rapor yayınladı. Türkiye ekonomisini öven IMF, büyümenin devam edeceğini ve enflasyonun tek haneye düşeceğini açıkladı. Türkiye'deki "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığını bildiren IMF Türkiye heyeti raporda, Türk ekonomisinde bu yıl daralma beklemediğini açıkladı.
DAYANIKLILIK ARTACAK
Liranın toparlandığı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldüğü vurgulanan IMF raporunda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizildi.
REFORMLAR İÇİN İYİ FIRSAT
Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında pozitif büyüme kaydettiği vurgulandı. Raporda, "IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyor" ifadesine yer verildi.
ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞER
Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi. Raporda, bu yıl küçük bir cari açığın beklendiğine yer verilerek, gelişmiş piyasa duyarlılığının ve jeopolitik gelişmelerin lira üzerindeki baskıyı aldığına vurgu yapıldı. Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB'nin politika faizlerini düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.
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