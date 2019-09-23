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AK Parti'den bir tepki daha: CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BİR TEPKİ DAHA: CHP'NİN IMF ÖZLEMİ KIYIYA VURDU

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesine tepki göstererek, "'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." ifadesini kullandı.

Canikli, IMF heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği 'de resmi programda olmadığı halde ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini kaydetti.

Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan , 1965'e kadar IMF'den 55,5 milyon SDR tutarında borç aldı." görüşüne yer verdi.

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