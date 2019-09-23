'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'
Ankara’da IMF yetkilileri ile otelde gizli görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hükümeti hedef alarak yalan ve iftirayla kirli bir algı operasyonu yürütmüştü. Ortaya çıkan gizli görüşme ise muhalefetin amacını bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin ve İYİ Parti'nin her seferinde hükümeti IMF ile anlaşmayla suçlarken bu şekilde bir gizli görüşme yapması muhalefetin aslında Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yaptığını gözler önüne serdi.
"SÖZ MÜ KESTİNİZ NİKAH MI KIYDINIZ"
CHP'li Faik Öztrak 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hükümetin, IMF ile anlaştığını öne sürerek yalan ve iftira dolu sözlerle saldırıya geçmişti. Öztrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Piyasalarda bir süredir dillendirilen Erdoğan'ın IMF ile flört ettiğine dair dedikodular artık yabancı bankaların raporlarına da yansımaya başladı. Öyle anlaşılıyor ki saray IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın IMF yetkilileriyle gizli görüşmesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları, Öztrak'a "IMF ile söz mü kestiniz, nikah mı kıydınız?" sorusunu yöneltti.
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