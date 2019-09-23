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'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
'FAİK ÖZTRAK IMF İLE SÖZ MÜ KESTİ NİKAH MI KIYDI?'

Ankara’da yetkilileri ile otelde gizli görüşme gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı ’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hükümeti hedef alarak yalan ve iftirayla kirli bir algı operasyonu yürütmüştü. Ortaya çıkan gizli görüşme ise muhalefetin amacını bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin ve İYİ Parti'nin her seferinde hükümeti IMF ile anlaşmayla suçlarken bu şekilde bir gizli görüşme yapması muhalefetin aslında Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yaptığını gözler önüne serdi.

IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kim? Faik Öztrak, IMF ile neden gizlice görüştü? | Video IMF İLE GÖRÜŞEN CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK KİM? FAİK ÖZTRAK, IMF İLE NEDEN GİZLİCE GÖRÜŞTÜ? | VİDEO

"SÖZ MÜ KESTİNİZ NİKAH MI KIYDINIZ"

CHP'li Faik Öztrak 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hükümetin, IMF ile anlaştığını öne sürerek yalan ve iftira dolu sözlerle saldırıya geçmişti. Öztrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Piyasalarda bir süredir dillendirilen Erdoğan'ın IMF ile flört ettiğine dair dedikodular artık yabancı bankaların raporlarına da yansımaya başladı. Öyle anlaşılıyor ki saray IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın IMF yetkilileriyle gizli görüşmesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları, Öztrak'a "IMF ile söz mü kestiniz, nikah mı kıydınız?" sorusunu yöneltti.

CHP ve İyi Parti’nin IMF ile gizli görüşmesinin perde arkasında ne var? CHP VE İYİ PARTİ’NİN IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASINDA NE VAR?
İşte IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak gerçeği! İşte maskesini düşüren o konuşma... | Video İŞTE IMF İLE GÖRÜŞEN CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK GERÇEĞİ! İŞTE MASKESİNİ DÜŞÜREN O KONUŞMA... | VİDEO
Son dakika: AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'NİN IMF İLE YAPTIĞI GİZLİ TOPLANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
CHP ve İYİ Parti IMF yetkilileriyle gizli toplantı yaptı CHP VE İYİ PARTİ IMF YETKİLİLERİYLE GİZLİ TOPLANTI YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF’den kimin medet umduğunu gördü HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: TÜRKİYE IMF’DEN KİMİN MEDET UMDUĞUNU GÖRDÜ

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