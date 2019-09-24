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Almanya Başbakanı Merkel'den, Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge' önerisine destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
MERKEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'GÜVENLİ BÖLGE' ÖNERİSİNE DESTEK

Başkan Erdoğan'ın 'ta ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın 'ye geri dönecek mültecilerin hangi çerçevede ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu Merkel'e anlattığı, Alman liderin de '' çalışmalarını desteklediği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için 'ta temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan dün ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ayrıntılarına ulaşıldı.

Görüşmede Merkel'in, 'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Başkan Erdoğan'a destek verdiği ortaya çıktı. baskısını azaltmanın kendileri için de iyi olacağını vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz ve mülteci fonunu hızlandırmamız lazım" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi planlama çerçevesinde, nasıl ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu anlattı.

Ayrıca Başkan Erdoğan ile Angela Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirvenin yeniden toplanması konusunda mutabakata vardı. Dörtlü zirvenin Ekim ayında toplanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Merkel'in Ocak ayında 'yi ziyaret edebileceği bildirildi.

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