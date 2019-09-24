Almanya Başbakanı Merkel'den, Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge' önerisine destek

Başkan Erdoğan'ın New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi çerçevede ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu Merkel'e anlattığı, Alman liderin de 'güvenli bölge' çalışmalarını desteklediği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için New York'ta temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ayrıntılarına ulaşıldı.

Görüşmede Merkel'in, Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Başkan Erdoğan'a destek verdiği ortaya çıktı. Mülteci baskısını azaltmanın kendileri için de iyi olacağını vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz ve mülteci fonunu hızlandırmamız lazım" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi planlama çerçevesinde, nasıl ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu anlattı.

Ayrıca Başkan Erdoğan ile Angela Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirvenin yeniden toplanması konusunda mutabakata vardı. Dörtlü zirvenin Ekim ayında toplanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Merkel'in Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi.



