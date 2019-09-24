Başkan Erdoğan Ara Güler Sergisi açılışında açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ara Güler kendin tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabir diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da deklanşöre tüm insanlık için basmaya devam etmişti. Evime gelip resimlerim çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı." dedi.

Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Geçen yıl aramızda ayrılan Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden birsidir. Ara Güler kendin tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabir diye tanımlıyordu. Son nefesine kadarda deklanşöre tüm insanlık için basmaya devam etmişti. Evime gelip resimlerim çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı.

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Sergiyi ziyaret eden dostlarımız İstanbul ve Türkiye için katkıda bulunma bizim için büyük bir zevk olacaktır. Değerli sanatçımız Ara Güler'i tekrar saygıyla yad ediyorum Sergide emeği geçen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sergiye gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum.