Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü.
ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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