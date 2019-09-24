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Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
EMİNE ERDOĞAN, INGER ANDERSEN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü ile görüştü. Emine Erdoğan Twitter'dan paylaşımında, "Çevre Bakanlığımız ve UNEP arasında yürütülen işbirliklerinin yanı sıra Sıfır Atık projemizi ele aldık.” İfadelerine yer verdi.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek "Okyanus Zirvesi"ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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