Teslim olan terörist anlattı: Teröristler Atatürk'ün köşkünü kullanıyor

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda sağlıkçı olarak yer alan ve kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan P.S, "HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır'da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü'nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu." diye konuştu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda uzun yıllar kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan P.S, çocukların kandırılarak nasıl dağa götürüldüğünü ve PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi anlattı..

P.S, üniversite okuduğu yıllarda, açılan kültür merkezleri aracılığıyla HDP'den önce, aynı siyasi çizgide yer alan siyasi partilerin il binalarında bir araya geldiklerini söyledi.

P.S, "HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır'da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü'nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu." diye konuştu.

"TERÖRİSTLER GAZİ KÖŞK'ÜNDE KALIYORDU"

Sağlıkçı olması nedeniyle ilaç temini ve yaralı örgüt mensuplarının tedavisini üstlendiğini itiraf eden P.S, yaralı teröristlerin tedavisini bazen kent merkezinde bazen de götürüldüğü kırsalda gerçekleştirdiğini dile getirdi.

P.S, terör örgütü içerisinde yer aldığı süreçte kent merkezinde kiralanan evlerde kaldıklarını ifade ederek, "HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır'da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü'nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu." diye konuştu.

"ÖNCE HDP SONRA..."

Örgüt yapılanması içerisinde olduğu dönemde çocukların sağlık durumlarına bakıldıktan sonra dağa yönlendirildiğini dile getiren P.S, PKK'nın dağ kadrosuna katılıma ilişkin "Öncelikle HDP il binasının üst katındaki gençlik yapılanması ile ilişkiye geçeceksiniz veya Özgür Yurttaş dernekleri vardı. Oraya gidip, geleceksiniz. Özgür Yurttaş dernekleri sizi HDP'ye yönlendiriyor. Oradan gönderiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"MİLİSLER SÜREKLİ BELEDİYELERE, PARTİ BİNALARINA ÇOK RAHAT GELİP GİDEBİLİYORLAR"

HDP ve DBP'de terör örgütü PKK ile bağlantısı olmayan kişilerin yer alamadığını savunan P.S, örgüt ile HDP ve DBP arasındaki bağlantıyı şu şekilde dile getirdi:

"Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, bunların hepsi KCK çatısı altında görev almışlardır. Yoksa güvenilip hiçbirine bu görev verilmez. Sadece güvendikleri kişilere bu görevler verilir, onlar bir yerlere getirilir, milletvekili, belediye başkanı olabilirler. Bu örgüt içerisinde nettir. KCK'lı değilseniz hiçbir yere gelemezsiniz. Milisler sürekli belediyelere, parti binalarına çok rahat gelip gidebiliyorlar. İrtibat oradan sağlanıyor."