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Son dakika: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
HAKKARİ'DE 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de hava destekli operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi HAKKARİ'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYON! 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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