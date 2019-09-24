Son dakika: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.
Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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