Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 23.09.2019
ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.
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