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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'I KABUL ETTİ

ABD’nin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı , Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için 'ta bulunan Cumhurbaşkanı , Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor.

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