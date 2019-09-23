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Başkan Erdoğan, BM İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BM İKLİM EYLEMİ ZİRVESİ'NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan , ABD'de düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük." dedi.

Başkan , ABD'de düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliği tesis edilmesi şarttır.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"TÜRKİYE LİDER ÜLKE KONUMUNDA"
Türkiye bugün yenilebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz.

Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.

Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

"Kalkınma Hedeflerimizden Vazgeçmeden" iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz.

"11 KASIM'DA 11 MİLYON FİDAN DAHA DİKİYORUZ"
Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. Sıfır atık projemizi bütün ülkede yaygınlaştırıyoruz. Bisiklet yollarını Bin km'den 4 bin km'ye çıkaracağız. Her bir bölge için acil eylem planı yayınlıyoruz.

Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz.

Ülkemizde plastik poşet kullanımını dörtte üç oranına düşürdük.

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