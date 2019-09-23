Başkan Erdoğan, BM İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliği tesis edilmesi şarttır.

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"TÜRKİYE LİDER ÜLKE KONUMUNDA"

Türkiye bugün yenilebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz.

Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.

Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

"Kalkınma Hedeflerimizden Vazgeçmeden" iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz.

"11 KASIM'DA 11 MİLYON FİDAN DAHA DİKİYORUZ"

Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. Sıfır atık projemizi bütün ülkede yaygınlaştırıyoruz. Bisiklet yollarını Bin km'den 4 bin km'ye çıkaracağız. Her bir bölge için acil eylem planı yayınlıyoruz.

Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz.

Ülkemizde plastik poşet kullanımını dörtte üç oranına düşürdük.