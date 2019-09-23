Başkan Erdoğan ABD'de Musevi vatandaşlarla görüştü
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temaslarına başladı.
Erdoğan, Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
Balkan Erdoğan'ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
- Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
- IMF ile görüşen CHP’nin değişmeyen sözcüsü! Faik Öztrak kim?
- 'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'
- Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden mesajlar...
- Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı
- Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi
- Adıyaman'da korkunç olay! Esnaf yardımına koştu
- Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı'nı kabul etti
- Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı
Daha Fazla Gör
- Canevim 16. bölüm canlı izle – ATV
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?
- Canevim bu akşam var mı? Canevim neden yok, ne zaman başlayacak?
- Başkan Erdoğan ABD'de Musevi vatandaşlarla görüştü
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO bu hafta başlıyor mu?
- IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kim? Faik Öztrak, IMF ile neden gizlice görüştü? | Video
- Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne kadar?