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Başkan Erdoğan ABD'de Musevi vatandaşlarla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ERDOĞAN ABD'DE MUSEVİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Başkan , ABD temasları kapsamında New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı , bugünkü temaslarına başladı.



Erdoğan, Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Balkan Erdoğan'ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı , Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.

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